mercredi 3 novembre 2021
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تشاد: “المجلس الأعلى للثورة”، يدعو لوحدة الصف إلى حين عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل

Mahamat Kabaro
édité le:

(Tchadinfos) :أنجمينا

دعت مجموعة من الحركات المسلحة التشادية والتي تعرف بإسم”المجلس الأعلى للثورة”، لوحدة الصف والتنسيق لعمل شامل من خلال مؤتمر جامع يمثل كل الأطراف الموقعة على تأسيس هذا المجلس المؤقت لحين عقد المؤتمر الوطني الشامل المرتقب في أنجمينا، للخروج من المؤتمر التمهيدي الخاص بها بمخرجات ترضي الجميع

وبحسب البيان الصادر يوم الخميس الماضي، فإن هذه الحركات الموقعة هي مختلف أقاليم تشاد بتنوّع مكوناتها، وجاء توقيعها نظراً للمرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد من أزمات وما تمر به الثورة أيضا من انقسامات، على حد تعبير البيان

وقالت الحركة – التي يبلغ عددها 11 حركة مسلحة – في بيان “استشعاراً منا بالمسؤولية تجاه تطلعات أمتنا، ووعياً منا بالتحولات الإقليمية والدولية من حولنا، وشعوراً منا بوجوب القيام بمسؤوليتنا الوطنية، بعيداً عن أي مآرب شخصية أو إثنية ضيقة أو جهوية نتنة، نحن في حركات الكفاح الثوري التشادي الموقّعين أدناه …. ننادي بوحدة الصف والتنسيق لعمل شامل”.

المصدر: شاري إنفو

Mahamat Kabaro
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