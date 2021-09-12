تشاد: الفائزون المهنيون بمجال التعليم، يهددون بالنزول إلى الشوارع

أنجمينا: (Tchadinfos)

من خلال بيان نُشر اليوم الأحد الموافق 12 سبتمبر2021، أن الفائزون المهنيون بمجال التعليم في عملية الاندماج قد تأثروا بشدة من سلوك السلطات الانتقالية وتصريحاتها السياسية.

وشددوا في البيان على أنهم حزينون ، ومتأثرون بشدة من سلوك السلطات الانتقالية وملاحظاتها السياسية التي لا تكف عن حرماننا من النوم. بالطبع ، سيكون من الصعب القول إنك ستحل مشكلة التوظيف قبل نهاية الفترة الانتقالية ، ولكن الأمر الأكثر غرابة والأكثر صعوبة هو استيفاء الشروط اللازمة لإنقاذ نظام التعليم التشادي في حالة معاناة بعد إغلاق المئات من المدارس بسبب النقص الحاد في المعلمين المؤهلين، وتغمض عينيك وأذنيك. حتى يدرس أطفالك في الخارج ، ولكن من أجل وطننا عليك أن تدرك أنه بسبب هذا البلد أنت ما أنت عليه اليوم. المال لا ينقص في هذا البلد ، نحن المعلمين الأكفاء والمؤهلين ، لا نفتقر أيضًا ، الآلاف من الأماكن المتاحة في الخدمة العامة الأن.

وعليه، يطرحون أسئلة من خلال البيان على رئيس الوزراء، على الرغم من أنك “ترفض استقبالنا للاستماع إلينا ، ولكن يرجى الإجابة على السؤالين الصغيرين:

1- ماذا فعلتم للشباب بشكل عام ولنا خاصة نحن الحائزين على جوائز التعليم المهني منذ حوالي ستة أشهر وأنتم على رأس الحكومة؟

2- كم تحتاج من الوقت لتثبت لنا حسن نيتك وحبك لوطننا؟ مدارسنا مغلقة ، فهذا لا يعني لك شيئًا؟، إنها اللحظة المناسبة لدمجنا وتكليفنا ببداية العام الدراسي، فهذا لا يعني لك شيئًا. نحن نتضور جوعاً كل يوم في الشوارع مع عائلاتنا، وهذا لا يعني لك أي شيء. إنك تواصل في دعمك لتدريب العاطلين عن العمل ، فهذا لا يعني شيئًا بالنسبة لك، وتستمر أيضاً في الاندماج بطريقة تمييزية ومن خلال الانتماء السياسي ، فهذا لا يعني شيئًا لك “.

ومع ذلك ، فقد أشاروا إلى أنه قيل علنًا خلال حملة الإنتخابات الرئاسية الماضية، إذا كانت الحكومة قد أخذت في الاعتبار التعداد الأخير لموظفي الخدمة المدنية، فلابد من وجود أماكن كافية للخريجين الشباب. بضمير حي ، ما الذي يمنعك من التصرف نيابة عنا باسم العدالة ، وأنت الآن رئيس الحكومة؟ هل بهذه الروح تخططون لترؤس أقدار بلادنا؟ على أي حال تذكر أن القصة عنيدة ، ولا تترك أحداً وأنها تلحق بكل شيء.

ومع ذلك ، فإن الحائزين على جائزة المتخصصين في مجال التعليم في عملية الاندماج بالخدمة العامة يؤكدون موقفهم بالخروج إلى الشوارع خلال هذا الأسبوع، منددين: لنموت شهداء من أجل حقنا، ومرحباً بالضرر.

تقرير: محمد كبرو حسين