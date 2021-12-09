تشاد الصراع القبلي فى الكاميرون تشتد حدته ونزوح آلاف الكمرونين الي العاصمة إنجمينا جراء النزاع القبلي اللذي راح ضحيته العشرات

إنجمينا : Tchadinfo

تجمع آلاف من النازحين فى العاصمة التشادية إنجمينا جراء النزاع القبلي اللذي دار علي تخوم الحدود الكاميرونية التشادية وقد تجمع آلاف فى غابات فرشا مليزي فى حالة يرثى لها تجمع آلاف دون مئوى ولا طعام منذ مساء أمس الأربعاء، تجول فريق تشاد انفو هذا الصباح علي مواقع تواجد النازحين وجدنا إمرأة تبكي بشكل هستيري قام المهاجمون بذبح زوجها وأربع من أطفالها وايضاً وجدنا رجل وصل لتوه قطع النهر ووصل الي إنجمينا لكن مازالت المعارك تشتد وطئتها لتعم أرجاء كسري الحدودية وبحسب تعبيره فإن أطراف النزاع مدججون بأسلحة بيضاء ورماح ومناجيق ويتنقلون علي متن درجات نارية ويقتلون ما يجدونه أمامهم دون يرف لهم جفن وبتلك الأعمال الاجرامية أجبر السكان علي الفرار من قراهم وفرو من منازلهم وبحسب المصدر ذاته فإن عدد القتلي فى تصاعد مستمر وتتفاقم الأوضاع هناك بحسب ما أدلى به هذا المصدر لفريق تشاد إنفو اللذي نزل منذ الصباح الباكر لتقصي الحقائق هناك فى مقر تواجد اللاجئين وهم فى ظروف صعبة للغاية يلتحفون السماء دون متاع ولا غطاء رغم برودة الطقس اللذي يصل حوالي 20 درجة مئوية ليلاً هناك لقد ألتقينا بعض من عمال الصليب الأحمر يسجلون النازحين وتقدر اعددهم بحوالي أكثر من ألف نازح تمركزو فى غابات فرشا ميليزي بالعاصمة إنجمينا عدد الأطفال والنساء يفوق الاف بينما عدد الرجال ضئيل مقارنة بأعدد الكهلي والمسنين ومنذ ان دارت المعارك علي بعد عشر كيلو متر من مدينة كسري قتل عدد كبير من أطراف النزاع هناك فى تتحرك القوات الأمنية هناك لردع تلك الأعمال القتالية هناك. تقرير: أبوبكر إمام مؤمن