تشاد: الشرطة الوطنية تعتقل أحد منفذي هجوم منزل اللواء محمد حمودة بشير

(Tchadinfos) :أنجمينا

مختصر – أعلنت الشرطة الوطنية عبر بيان رسمي نشرته مواقع تابعة لجهاز الشرطة الوطنية، بأنه قد تم إعتقال المتورطين فى هجوم منزل اللواء “محمد حمودة بشير” وتم اعتقال احد منفذي الهجوم الليلة الماضية وتقول الشرطة ان التحقيقات جارية بشأن تلك القضية وأنها ستعمل جاهدة لكشف النقاب عن تلك الحادثة وتطمئن الرأى العام الوطني بأنها قادرة علي حماية المواطنين، ومنذ تولي الجيش مهمة إدارة شؤون البلاد كثرت الانتهاكات الأمنية واختراق تحصينات المنازل لكن هناك جانب مضيئ فى عهد الانتقال العسكري فى البلاد وهو الملاحقات الأمنية الكثيفة لأي مجرم دون استثناء وبحسب مصادر فإن عملية إطلاق النار علي منزل اللواء حمودة لها تبعات يكشف النقاب عنها فى الأيام القادمة.

تقرير أبوبكر إمام مؤمن