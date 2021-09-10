vendredi 10 septembre 2021
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تشاد: الدفعة الأولى من كلية الطب بجامعة أدم بركة، يتلقون شهاداتهم اليوم

Mahamat Kabaro
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أنجمينا: (Tchadinfos)

تعليم – تلقى 65 طالبًا من طلاب كلية الطب بـ”جامعة آدم بركة” في مدينة أبشة، شهاداتهم اليوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر 2021 في كلية علوم الصحة البشرية بجامعة أنجمينا.

وبذلك نستطيع أن نقول، تشاد لديها 65 طبيباً إضافياً الأن ومن بينهم 5 فتيات، وقد أدى الطلاب الخريجين من كلية الطب بجامعة أدم بركة في “أبشة” القسم، وقد أصبحوا الأن أطباء رسميًا. وترأس حفل التخرج وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والبحث والابتكار “مامادو جانا بُكر”.

وخلال كلمته، المدير العام لوزارة الصحة العامة “إسماعيل بحر بشر”، أوضح أن رئيس المجلس العسكري الإنتقالي، الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، يتوعد بتوظيف جميع الخريجين ودمجهم بالوظيفة العامة للدولة، وقد لاقى هذا البيان تصفيقاً وفرحاً من قبل الحضور.

تقرير: محمد كبرو حسين

Mahamat Kabaro

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