تشاد: الجمارك تمنع تصدير المنتجات الزراعية

في مذكرة معممة من قبل الإدارة العامة للجمارك يخطر المدير العام للجمارك السيد علي تيمان جميع رؤساء الدوائر الجمركية والمخلصون الجمركيون المعتمدون لدي الإدارة العامة للجمارك بأن تصدير المنتجات الزراعية المتمثلة في الحبوب مثل الذرة الشامية وغيرها والبذور الزيتية وبذور القطن والفول السوداني باستثناء السمسم ممنوع تصديره في كافة التراب الوطني وجاء ذلك حيال قرار مباغت اتخذته الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة في مذكرة تعميمية أصدرها مكتب مدير عام الجمارك والضرائب غير المباشرة السيد علي تيمان.

وتضيف المذكرة التعميمية في نهاية بيانها الخطي بأن تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ منذ تاريخ التوقيع عليها وتنشر عند الضرورة. مدير عام الجمارك والضرائب غير المباشرة علي تيمان.