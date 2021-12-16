تشاد: الإنطلاقة الرسمية لـ “الصالون الدولي للإستثمار ورواد المشاريع” بقصر الـ15 يناير

انطلقت فعاليات الصالون الدولي للإستثمار ورواد المشاريع اليوم الخميس بـ”قصر الخامس عشر من يناير” وبمبادرة من الإتحاد العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والوكالة الوطنية للإستثمار

ستسمح هذه المبادرة التي يطلق عليها “شركاء تشاد” للجهات الفاعلة في القطاع الخاص التشادي بالاجتماع من أجل المناقشة مع المستثمرين بشأن الإنعاش الاقتصادي لـ”تشاد”. سيقام الصالون في الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر في ساحة قصر الـ15 من يناير.

ستكون هذه المبادرة هي الوقت المناسب لإكتشاف الشركات المحلية والعالمية من أجل حل إقتصادي مستقبلي.