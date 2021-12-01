تشاد: الإحتفال بـ”عيد الحرية والديمقراطية”، اليوم في العاصمة أنجمينا

(Tchadinfos) :أنجمينا

يتم الاحتفال بيوم الحرية والديمقراطية اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021. وقد تم تنظيم حفل استعراضي في ساحة الحرية بالعاصمة أنجمينا.

تم الاحتفال بيوم الحرية والديمقراطية. وزينت الذكرى مراسم حمل السلاح وتوجها عرض عسكري. ناهيك عن إكليل الزهور التقليدي الذي وضع على النصب التذكاري للحرب لرئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي إتنو.

وقد حضر رئيس المجلس العسكري الإنتقالي “محمد إدريس ديبي إتنو”، مرتديًا الزي العسكري ذو الخمس نجوم، يقف في الصف الأول من المدرج الرئيسي ، محاطًا بالجنرالات الذين يشكلون معه المجلس العسكري الانتقال، ورئيس الوزراء الانتقالي ورئيس المجلس الوطني الإنتقالي، وأيضاً أعضاء من الحكومة وقليل من ضيوف الشرف.

-:ومن الهيئات التي شاركت في العرض العسكري

الحرس الوطني الرحل التشادي،

قوات الدرك الوطني،

قوات المشاة،

القوات الجوية،

المفرزة المختصة بالمهندسين العسكريين،

مجموعة التدخل المتنقلة للشرطة الوطنية،

هيئة الشرطة القضائية،

اللواء المتنقل لكافحة الصيد الجائر

أطفال القوات،

الإدارة العامة للجمارك.

واختتم الحفل، بعرض لـ”مجموعة التدخل المتنقلة للشرطة الوطنية” عن الٱلية الجديدة لمواجهة العدو وكيفية تحييده.

تقرير: محمد كبرو حسين