تشاد: الإجتماع التنويري بخصوص أحداث الإعتداء على منزل الجنرال حمودة

(Tchadinfos) :أنجمينا

بخصوص حادثة الهجوم وإطلاق النار على منزل قائد المنطقة رقم “9”، “الجنرال محمد حمودة بشير” والذي نتج عنه مقتل أحد أفراد الحراسة المكلفين بحمياته “بشارة العاز”، قرر إقامة إجتماع تنويري في منزله الكائن في حي أنجاري بالدائرة الثامنة، وذلك بخصوص “جهود رجال الأمن المبذولة في القبض على المتهمين”، وأيضاً تفاصيل وسوابق الحادثة.

وأثناء كلمته “الجنرال حمودة بشير”، يؤكد للرأي العام والوطني بأن فاعلي الجريمة الأن هم قي رهن الإعتقال لدى الشرطة الوطنية. وأضاف أيضاً، بأن مرتكبي مثل هذه الأفعال مجرد شرذمة ترتكب الجرائم بإسم الدولة ونحن أيضاً من الدولة ولانرضى بما يسبب الضرر للدولة، وبخصوص هذه القضية لايمكننا بعد الأن أن نستقبل أي سؤال او استفسار، وسنترك الأمر للعدالة من أجل أن تأخذ مجراها.

وعليه، إتفق الجميع بأن الأمر سيُترك إلى العدالة، وسيتم الإجتماع مرة أخرى من أجل تقييم قرارات الدولة القادمة بحق المجرمين.

تقرير: محمد كبرو حسين