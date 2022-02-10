تشاد: ئيس المجلس العسكري الإنتقالي، يستقبل المدير العام للصندوق الإفريقي للضمان والتعاون الإقتصادي

استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي المدير العام للصندوق الأفريقي للضمان والتعاون الاقتصادي “انغويتو تيراينا يامباي” يوم الخميس 10 فبراير 2022، وذلك بالقصر الرئاسي بهدف تعزيز الشراكة بين هذه المؤسسة المالية والحكومة التشادية للعمل حول تعزيز الشراكة القائمة بين تشاد والصندوق الأفريقي للضمان والتعاون الإقتصادي .

خلال إقامة عمل في أنجمينا ألتقى المدير العام للصندوق الأفريقي للضمان والتعاون الإقتصادي مع الفاعلين الاقتصاديين التشاديين بهدف شرح الدور المنوط بهذا الصندوق وما يمكن لهذه المؤسسة الإفريقية أن تقدمه لهم في إطار تفعيل البروتوكلات المبرمة بين الجانبين في يوم الخميس 10 فبراير ، جاء الدكتور نغويتو تيراينا يامباي ليبلغ رئيس الدولة بنتائج مهمته إلى تشاد.

تذكير: الصندوق الإفريقي للضمان والتعاون الإقتصادي هي مؤسسة مالية أفريقية متخصصة في تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة ، موجودة في 14 دولة أفريقية عضو. تم إنشاؤها في عام 1977 ، والمدير العام الحالي لها هو التشادي الدكتور نجويتو تيراينا يامباي