تشاد: إحتراق سيارة من نوع تويوتا في العاصمة أنجمينا

احتراق سيارة من نوع “تويوتا” بالكامل في حي “أنجاري” بالدائرة الثامنة في العاصمة أنجمينا.

وبحسب الحاضرين لحظة الحادثة، أنه قد تمت النجاة بحياة السائق بأعجوبة، وقبل وصول فرق الإطفاء قد إحترقت السيارة بالكامل وبحسب مصادر فإن السائق قام بتزويد عربته بالوقود من باعة الوقود في الشارع بعد ما تم ملئ سيارته فجأة شب الحريق المذهل وبعد برهة من الزمن جائت فرق الإطفاء لإخماد الحريق الذي شب وبحسب شهود فقد شبت بشكلٍ متصاعد مما جعل ذلك من الصعب إخمادها على الفور فيما سارعت فرق الإطفاء للتمكن من إخمادها ولكن بعد فوات الاوان.