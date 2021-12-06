تشاد: أمينة الصندوق لدى حزب “المحولون LES TRANSFORMATEURS” تعلن إعتزالها لساحة العمل السياسي

(Tchadinfos) :أنجمينا

السيدة “فاطمة اسماعيلة” أمينة الخزينة السابقة لدى حزب “المحولون”، تعلن توقفها عن العمل السياسي والإنضمام إلى ساحة “المجتمع المدني” من أجل وضع مصلحة الوطن فوق كل شيئ.

أعلنت اليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” من خلال رسالة نصية عامة، عن إعتزالها رسمياً لساحة العمل السياسي، وعن وقوفها مع الرفاق المناضلين بـ”المجتمع المدني” في طريق الحرية والديمقراطية جنباً إلى جنب، وبكامل الإخلاص.

:وتفيد من خلال رسالتها

أعود إليكم وبعد فترة طويلة من التقاعد عن الحياة السياسية مما سمح لي بالتفكير واتخاذ القرار الذي يشرفني أن أشاركه معكم اليوم. أؤكد لكم بأنني ما زلت مخلصتاً لنضالي الأولي والتزامي كما في بداياتي، بنفس المبدأ.

أتاح لي الوقت الذي أمضيته في السياسة أن أتعلم الكثير وبفضل هذه التجربة في السياسة قررت من اليوم الاستمرار في شق طريقي مع “المجتمع المدني”، وقد تم النظر في هذا القرار بعناية! وبهذه الأسطر القليلة، أعلن لكم خروجي الرسمي من المشهد السياسي والخطوات الأولى نحو مشاركة المواطنين جنبًا إلى جنب مع المجتمع المدني. ومن خلال كفاحي والتزامي أجرؤ على أن أتمنى أن تكون المصلحة الوطنية فوق كل شيء بإذن الله.

تقرير: محمد كبرو حسين