تشاد: أعضاء المجلس الوطني الإنتقالي، يعتمدون مشروع وضع القضاة العسكريين

(Tchadinfos) :أنجمينا

اعتمد أعضاء المجلس الوطني اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022، مشروع قانون وضع القضاة العسكريين، ويأتي هذا الاعتماد بعد أكثر من شهر على اعتماد مشروع تنظيم القضاء العسكري في تشاد.

بعد اعتماد مشروع مدونة تنظيم القضاء العسكري في تشاد في الـ25 من أبريل العام الجاري، اعتمد المستشارون الوطنيون للتو بالإجماع قانون وضع القضاة العسكريين اليوم الأربعاء الموافق 8 يونيو 2022 في قصر الديمقراطية بالعاصمة أنجمينا.

ويعتبر اعتماد هذا القانون خطوة عملاقة في إقامة القضاء العسكري في تشاد، ويحدد هذا القانون أيضاً شروط الوصول إلى هذه الوظيفة وشروط ممارستها بالإضافة إلى تطور حياتهم المهنية.

وبحسب النص، يمكن التوصل إلى هذه الهيئة لحاملي درجة الماجستير في القانون الذين يبلغون من العمر 27 عامًا على الأقل و 40 عامًا على الأكثر. وسيخضع المرشحون لإمتحانات قبول يتم من خلالها تدريب المتلقين في مدرسة القضاء العسكري.

تقرير: محمد كبرو حسين