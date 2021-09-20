mardi 21 septembre 2021
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تشاد: أب يقتل إبنه البالغ من العمر “8 سنوات” في الدائرة السابعة بالعاصمة أنجمينا

Mahamat Kabaro
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أنجمينا: (Tchadinfos)

خبر – أب يقتل طفله بعد ظهر اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021 في منطقة “أمبته” بالدائرة السابعة لمدينة أنجمينا.

بحسب شهود عيان، عاد الأب المسمى “كيبيغي” إلى المنزل وهو في حالة سكر إلى موقع البناء، حيث وجد طفله البالغ من العمر 8 سنوات في المنزل ويحكم عليه بأنه متسخ. في حالة من الغضب ضرب الأب ابنه بمطرقة في رأسه. أعيد الطفل الفاقد للوعي إلى داخل المنزل وقد مات هناك بعد بضع دقائق.

وبحسب خال الطفل، الذي وصل على الفور ، إنه سيقدم شكوى ضد “زوج أخته” ويدعو الوالدين إلى أن يكونوا مسؤولين ومثاليين.

تقرير: محمد كبرو حسين

Mahamat Kabaro
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