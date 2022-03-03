تحالف “كازاك”، في مسيرة سلمية مجازة من قبل وزير الأمن العام

(Tchadinfos) :أنجمينا

بموجب “القرار الوزاري” رقم 029 الصادر اليوم الخميس 3 مارس 2022، أجاز وزير الأمن العام “إدريس دوكوني الديكير”، مسيرة تحالف المجتمع المدني من أجل أعمال المواطنين (كازاك) المقرر عقدها في ال6 مارس الجاري. وتمت الإشارة في القرار، إلى أنه سيكون خط سير المسيرة المقررة من “قصر الـ15 يناير” وإلى “دوار أدم تشيري” بالعاصمة أنجمينا.

خططت “كازاك” إلى هذه المسيرة من أجل دعم “رئيس المجلس العسكري الإنتقالي” في أعماله لصالح السلام.

وتجدر الإشارة، إلى أن رئيس هذا التحالف السيد “محمود علي سعيد” قد تم تعيينه “وزيرا للشباب والرياضة” خلال التشكيل الحكومي الجديد في 25 فبراير 2022.

تقرير: محمد كبرو حسين