تحالف الوفاق للمنظمات السياسية يحدد مقترحاته بشأن الإنضمام إلى الحوار الوطني الشامل

حدد تحالف التقارب للمنظمات السياسية وجهة نظره للمشاركة في الحوار المرتقب في منتصف فبراير القادم، كما حدد أيضاً مقترحاته من أجل الإنضمام إلى طاولة الحوار .

– العفو العام وليس الجزئي عن جميع المحكوم عليهم بالسياسة أو الحرب؛ مراقبة النقل الفوري لأسرى الحرب إلى الصليب الأحمر قبل إطلاق سراحهم

؛إطلاق سراح جميع سجناء الرأي ؛

– احترام الحريات الفردية والجماعية ؛ – الإجرائات القانونية بحق المسؤولين عن القمع ضد النشطاء السلميين.

– الوصول العادل إلى وسائل الإعلام ؛ يوصي مؤتمر الأطراف بأن يقوم المشاركون في الحوار بإنشاء هيئة تنظيمية مشتركة من أجل ضمان: – مشاركة متوازنة للجهات الفاعلة الرئيسية في “الأزمة”.

– تكوين متوازن لهيئة الرئاسة وهياكل الإشراف على سير هذه الاجتماعات ؛

– مراعاة أجندة إعادة تشكيل الهيئات الانتقالية وإصلاح النظام الانتخابي.

كما يدعو التحالف إلى مراجعة أولية للميثاق الانتقالي ليشمل الفصل بين صلاحيات “المجلس العسكري الإنتقالي” والحكومة ؛ عدم أهلية أعضاء الأجهزة الرئيسية للمرحلة الانتقالية. وهذه ، بحسب مؤتمر الأطراف، هي الإجرائات التي يجب اتخاذها لطمئنة مختلف أطراف “الأزمة التشادية” والحصول على حوار شامل “يجلب الأمل”. وحذر التحالف من أنه بخلاف ذلك، ويحتفظ أعضاء التحالف بالحق في الامتناع عن المشاركة والتنديد واصفاَ خلاف ذلك بالمهزلة