تاريخ: يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر 1958، أصبحت تشاد جمهورية

(Tchadinfos) :أنجمينا

كان الجنرال شارل ديغول، زعيم فرنسا الحرة الذي دعا المستعمرات وأصدقاء فرنسا الآخرين إلى التحرر من الاحتلال الألماني، وقد وعد باستقلال أراضي إفريقيا السوداء الناطقة بالفرنسية. ولكن ، بعد الحرب العالمية الثانية، بدلاً من الاستقلال الفوري للمستعمرات، اقترح الجنرال عملية. المرحلة الأخيرة من هذه المسيرة قبل الاستقلال، وهي الاستقلال الذاتي الداخلي المتجسد في ولادة الجمهورية. وهذا هو الحال أيضًا مع “تشاد” التي أصبحت جمهورية في 28 نوفمبر 1958.

في عام 1958، كان يوم 28 نوفمبر هو يوم الجمعة. بعد نتائج الاستفتاء، اجتمع مجلس “الجمعية الإقليمية التشادية” ، الذي كان يضم 65 مستشارًا. وشهدت الجلسة العامة حضور 56 مستشارا. بحيث تسعة كانوا غائبين. ألقى حاكم إقليم تشاد الفرنسي “تروادك” كلمة اليوم قبل أن يناقش المستشارون جدول الأعمال. وركزت المناقشات على تحويل إقليم تشاد إلى دولة، ثم خيار البقاء في المجتمع كجمهورية.

اعتمدت الجمعية الإقليمية لتشاد بالإجماع من قبل أعضائها الحاضرين المداولات 93/58 بشأن اعتماد إقليم تشاد مركز الدولة العضو في الجماعة. وإدراكا منها لمسؤولياتها الكبيرة تجاه السكان، وتأكيدا على الاستجابة لرغبتهم في التطور الديمقراطي وفي إطار الجماعة على أساس المساواة والتضامن بين الشعوب التي تتكون منها، قررت الجمعية أن إقليم تشاد أبدى رغبته في أن يصبح دولة عضو في المجتمع تسمى بـ”جمهورية تشاد”.

أعلنت الجمهورية عن استعدادها للتعاون الوثيق مع الدول أو الأقاليم الأخرى في AEF (إفريقيا الاستوائية الفرنسية) ولإنشاء الروابط المؤسسية اللازمة لإدارة المصالح المشتركة ولتنسيق السياسة العامة لتلك الدول أو الأقاليم. بعد جلوسه مباشرة، وقع الحاكم “ترواديك” المرسوم 795 / SG الذي جعل القرار 93/98 واجب النفاذ.

صوتت الجمعية بنفس الحماس لصالح اقتراح الاعتراف بفرنسا. وقد تم إعلان يوم 29 نوفمبر 1958 هو عطلة عامة في جميع أنحاء البلاد.

جمهورية 1958، بخلاف التعريف البسيط للقاموس، لها معنى مهم جدًا للشعوب المستعمرة التي عاشت تحت الهيمنة لمدة قرن تقريبًا. في ظل السيطرة ، دون أي هوية، يطلق عليها “السكان الأصليون” ، كانت هذه الشعوب تتطلع بعد مشاركتها في تحرير فرنسا إلى الاعتراف الدولي. ولكن، استغرق الأمر بضع سنوات أخرى للوصول إلى هناك. بالعودة إلى عالم الأعمال، اقترح الجنرال ديغول ، من خلال إنشاء الجمهورية الخامسة، على المستعمرات التصويت في استفتاء عام 1958 إذا أرادوا الاستقلال الفوري أو البقاء في المجتمع الفرنسي. وتشاد من بين أولئك الذين اختاروا المجتمع.

في هذا المجتمع، تصبح المستعمرات جمهورية ذات استقلالية داخلية، وحكومة ومجلس تشريعي. وقد صدر الدستور الذي تم تبنيه في استفتاء 28 سبتمبر 1958 والذي سمح بقيام جمهورية تشاد المعلنة في 28 نوفمبر 1958، في 6 أكتوبر. في تشاد ، يجب أن يستمر المجلس الحكومي الذي تم تشكيله في عام 1957 في العمل كما كان في فترة انتقالية. وقد تم إنشاء مجلس إقليمي في كل دائرة من دوائر تشاد. وهي مكونة من 10 إلى 50 عضوًا حسب حجم كل منطقة.

وفي هذه المسيرة ، أقيمت بعض المدن مثل “كومرا وأبشة وبالا ودوبا وموندو وبونغور وسار” في بلديات متوسطة الأجل. عملت الجمهورية بشكل طبيعي مع حكومة مجلس، حتى إعلان الاستقلال في 11 أغسطس 1960. ومنذ ذلك الحين، مرت 63 عامًا ولا يزال التشاديون في مرحلة السعي للحصول على شكل دولتهم.

تقرير: محمد كبرو حسين