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تاريخ: هنا تجدون أعضاء اللجنة الفنية لصياغة النصوص المؤسسية لعام 1993

Mahamat Kabaro
édité le:
Dadi, Yokabdjim, Yoadoumnodji & Yamassoum

أنجمينا: (Tchadinfos)

خلال الفترة الانتقالية الأولى في عهد المارشال الراحل “إدريس ديبي” الأب عام 1993 ، تم إنشاء لجنة فنية مؤسسية مسؤولة عن صياغة الدستور وقانون الإنتخابات وميثاق الأحزاب السياسية.  وبموجب المرسوم رقم 750 / PR / 93 ، تم تعيين بعض من الشخصيات للقيام بهذا العمل.  من هم هؤلاء؟

بعد وفاة الرئيس المارشال “إدريس ديبي إتنو” قبل أربعة أشهر ، لم يعد لدى تشاد دستور في ظل هذا الإستقرار النسبي.  ويجب إعادة صياغة القانون الأساسي للجمهورية وإنشاء المؤسسات.  وفي غضون هذه الفترة ، يتولى “الميثاق الإنتقالي” مهمة ملئ هذا الفراغ الدستوري .

في عام 1993 ، تولى سبعة عشر شخصية مهمة صياغة ثلاثة نصوص رئيسية، وهي: “الدستور وقانون الانتخابات وميثاق الأحزاب السياسية”.  والشخصيات هي: “عبد الرحمن دادي ، علي غداي ، اللاهو طاهر ، أمادي ناث ، جاتو جوناتان ، دونو-هورنجار نيلديتا ، دونوراباي دونجوس مورو ، لونجيم لويس ، محمد حسن أبكر ، محمد عمر مدني ، موندوم جولنجار ، موسى فكي ، ناجوم ياماسوم ، يوث يانيكو روبما ، تجاني صابون ، يوادومناجي باسكال ، و يوكابجيم ماديغي”.


ومن بين هذه الشخصيات ، على مدار الثلاثين عامًا الماضية ، خدم البعض في الجمهورية في مناصب رفيعة.  وقد تولى ثلاثة منهم منصب رئاسة الوزراء، وهم: “نجوم ياماسوم ، موسى فكي ، وباسكال يادومنادجي”.  وكان للآخرين أيضًا وظائف سياسية رفيعة ، ولا سيما الوزراء “عبد الرحمن دادي ، ويوكابجيم مانديغي”.

وحتى لو بدا لنا أن التاريخ يعيد نفسه بعد ثلاثة عقود تقريبًا، فإن بعض أعضاء هذه اللجنة الفنية لعام 1993 لم يعودوا جزءًا من هذا العالم “عبد الرحمن دادي ، أمادي ناث ، دونوراباي دونجوس مورو ، محمد عمر مدني ، يادومنادجي باسكال ، يوكابجيم مانديغي” فـ هم بجوار ربهم الكريم الٱن.

تقرير: محمد كبرو حسين

Mahamat Kabaro

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