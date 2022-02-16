بين إنعدام الأمن وقمع المتظاهرين والقرارات التي اتخذها الرئيس الإنتقالي قبل ساعات يسلط هذا الملف على القضايا الأمنية الشائكة

إنعدام الأمن في ظل الصراع الإثني القائم بين الرعاة والمزارعين وما تؤول إليه الأحداث بعد إقالة مديري جاهزي الشرطة والمخابرات العامة قد ينذر بمؤشرٍ جيد لإماطة اللثام عن التحديات الجسيمة التي شهدتها المرحلة الحالية والتي شلت اركان النظم الأمنية بدئاً بأحداث “بوركو” وأحداث “أبشة” وانتهائاً بأحداث “ساندانا”، هذا الملف الأمني يسلط الضوء على حزمة من القرارات الجادة التي اتخذها “رئيس المجلس العسكري الإنتقالي” الفريق جيش محمد إدريس ديبي إتنو، قبل ذهابه الى باريس اقال مديري جهازي الشرطة والمخابرات العامة وهما بابا لادي الرجل المثير للجدل وإستبداله بشخصية عصمت الشيخ الذي يقال عنه ابن المخابرات العامة اي من يدرك اين تؤكل الكتف في ازقة المخابرات العامة.

بين انعدام الأمن والقتل وقمع المظاهرات من قبل قوات الدفاع والأمن، ازداد التوتر بالفعل مؤخرًا في تشاد وبالفعل أدى قمع قوات الدفاع والأمن للمتظاهرون في أبشة ضد تنصيب شيخ قبيلة بني هلبة إلى مقتل خمسة عشر شخصًا على الأقل. وبعد أسبوعين، ذبح رعاة مسلحون 13 فلاحًا في ساندانا في إقليم “شاري الأوسط” الأحداث التي صدمت الرأي العام بشكل عام والأسوء من ذلك أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع يوم الثلاثاء على المحتجين الذين طالبوا بالكرامة والعدالة لساندانا والقتلى الآخرين في جميع أنحاء الإقليم. ورفع التشاديون أصواتهم للتنديد بحمل السلاح من قبل المدنيين وغياب سلطة الدولة وتحيز السلطات الإدارية والعسكرية التي ترعى القطعان وتسليح الرعاة وباختصار المظالم الصارخة فيما يتعلق بقضيتي أبشة وساندانا كانت هناك مطالب قوية تراوحت بين استقالة الحاكم والسلطات العسكرية وطرد المدينين واعتقال مرتكبي المجازر والمتواطئين معهم وتقديمهم للعدالة.

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تمت الإستجابة للتفاعل مع مثل هذه الأحداث بوضوح من قبل رئيس المجلس العسكري الإنتقالي وذلك عبر إتخاذ حزمة من الإجرائات من أجل الاستجابة على الفور وقبل توجهه إلى فرنسا وقع هذا الثلاثاء مراسيم في مجال الأمن وهكذا فإن الجنرال موسى هارون تيرقو رجل يحظى بتقدير عام، سواء كان على رأس الشرطة الذي كان عليه أن يوجهها في الماضي أو كحاكم لمحافظات “سيلا ومايو كيبي الشرقية” و”لوغون الشرقي حاليًا” إنه لرجل قوي وعملي سيتمكن من استعادة النظام في الشرطة، وسريع جدًا في إطلاق الغاز حتى على المتظاهرين الأكثر سلمية.

عبدالقادر بابا لادي يغادر الإستخبارات ليحل محله رجل ذو ملف شخصي أكثر ملائمة لهذا المنصب، وهو المدير العام السابق لـ”جهاز الأمن القومي” عصمت إسحاق الشيخ ولا شك في أن بابا لادي يدفع ثمن المشروع المظلم المتمثل في تدريب رجال ميليشياته السابقين في ريني في مندول، من أجل نزع سلاحهم أو دمجهم في الجيش الوطني ولم يفهم الكثير من الناس الغرض من مثل هذا المشروع الكئيب لأنه لم يكن هناك سوى مراهقين من الفولاني. في ضوء عمل ساندانا شبه الإرهابي، يستمر البعض في التساؤل عما يمكن أن تخفيه مثل هذه المبادرة. أخيرًا، بعد الاحتجاج الذي أحدثته هذه القضية تم إخلاء المخيم وطرد المجندين حتى لو كان السكان يخشون أن يكون هؤلاء الشباب، الذين تم إطلاق سراحهم مصدرًا حقيقيًا لانعدام الأمن. لأنه، وفقًا لمصدر رفيع المستوى ما حدث في ساندانا غير مقبول بل وأكثر من ذلك هو حقيقة أن المحافظين والسلطات العسكرية يمكنهم الاحتفاظ بقطعان كبيرة من الماشية وهذا يعني أنه بعد إلقاء القبض على عدد قليل من الأشخاص الذين يُزعم تورطهم في أحداث ساندانا سوف تتدحرج الرؤوس وستتبعها إجرائات أخرى في محاولة لاستعادة الهدوء وتهدئة القلوب المنكوبة لعائلات الضحايا وعدد كبير من التشاديين الذين شاركوا في أحداث ساندانا. ولم يعد يؤمنون بالدولة لحمايتهم، وستخضع قرارات وأعمال السلطات الانتقالية للتدقيق عن كثب. لأن المراسيم القليلة الصادرة اليوم قد تكون بداية مشجعة لكنها لا تزال مثل قطرة في محيط من الشكاوى المشروعة من التشاديين وماخفي عن هذا الملف الأمني الشائك أعظم .