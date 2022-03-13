بوركو: رئيس المجلس العسكري الإنتقالي، يلتقي بالمسؤولين الإداريين والتقليديين

زيارة مدينة فايا هي ثالث زياراته لإقليم بوركو وهي اولى جولاته الرسمية التي يقوم بها رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق محمد إدريس ديبي إتنوحول الأقاليم ومنها حاضرة إقليم بوركو بعد وصوله مدينة فايا عقد لقاءً مع المسؤولين الاداريين وأعيان المنطقة والشيوخ التقليدين ورجال الدين وعدد من ابناء المنطقة.

يهدف هذا اللقاء الذي ضم رئيس المجلس العسكري مع مسؤولى المنطقة الدينيين والاداريين إلى إرساء دعائم السلام والأمن وهى الرسالة التي حملها فى جولاته داخل البلاد بهدف نشر رسالة التعايش السلمي والعيش المشترك بين كافة مكونات المجتمع.

وكان قد حضر اللقاء حاكم ولاية بوركو الفريق “حسن صالح القدم الجنيدي” وقائد القوات الخاصة برئاسة الجمهورية وعضو المجلس العسكري الإنتقالي الفريق “بشارة عيسي جاد الله” ووزير المالية والميزانية “طاهر حامد انغيلين” ووزير الشؤون العقارية السكن والتمدن “موسى بتركي” ووزير الأرصاد الجوية “حسين طاهر سوقومي” وعدد من مساعدي رئيس المجلس العسكري بمكتبه المدني والعسكري.

رئيس المجلس العسكري الإنتقالي خلال لقائه بأعيان المنطقة حثهم بالحفاظ على مكتسبات الأمن والسلام والتعايش السلمي مضيفاً ان مكتسب الأمن لهو مكتسب ثمين والحفاظ عليه من اولويات الحكومة الإنتقالية.

تعتبر مدينة “فايا لارجو” إحدى أكبر المدن التشادية التي تذخر بثروات كبيرة اولها المعادن والسياحة والثروة الحيوانية تعتبر المدينة من اكثر المدن عراقة تاريخياً سيما موقعها الجغرافي المتاخم للحدود التشادية الليبية.