بوركو تستقبل رئيس المجلس العسكري الإنتقالي

ضمن سلسلة زياراته التي يقوم بها “رئيس المجلس العسكري الإنتقالي” وصل مطار فايا الإقليمي قادماً من مدينة “أبشة” حاضرة إقليم “دار وداي” فى زيارته الاولى التي يقوم بها في أقصى الشمال الشرقى بالبلاد منذ توليه رئاسة المجلس العسكري الإنتقالي.

رافق رئيس المجلس العسكري الإنتقالي خلال زيارته عدد من أعضاء الحكومة الإنتقالية ومعاونيه بالمكتب المدني لدى رئاسة الجمهورية.

ومن المتوقع ان يجرى لقاءً مع أبناء المنطقة ضمن جدول لقائاته التي من المزمع إجرائها بعد وصوله مقر إقامته بالولاية.

فور نزوله ارض المطار كان فى مقدمة مستقبليه حاكم ولاية بركو الفريق “حسن صالح القدم الجنيدي” وعدد من مسؤولي الولاية وأعيان المنطقة من سياسيين وعسكريين.

لقاءً جماهيري شهده مطار فايا الإقليمي وسط حشد من المواطنين من كل حدب وصوب لأستقبال رئيس المجلس العسكري الإنتقالي خلال نزوله أرض المطار توجه فوراً إلى مقر إقامته .