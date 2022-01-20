بلدية الدائرة السابعةتعلق مهام مندوب حارة للمرة الرابعة بسبب تجاوزات

للمرة الرابعة بلدية الدائرة السابعة توقف نشاط مندوب حارة بسبب تجاوزات والإخلال بالنظام العام، يتم إيقاف مندوب منطقة “بوطة البقرة” للمرة الرابعة من قبل سلطات البلدية في الدائرة السابعة.

ابان توقيفه اجتمع 28 من زعماء المربعات من منطقة “بوطة البقرة” اجتماعاً في 17يناير للنظر إلى وضع المندوب الموقوف “عبد الرحمن حسين أبكر”. من أصل 28، وقع 21 مندوباً على عدم إعادة تأهيل زعيمهم في 6 يناير 2022، وقال البيان الصحفي لبلدية الدائرة السابعة، “مندوب حارة “بوطة البقرة” ، عبد الرحمن حسين أبكر، تم إيقافه عن مهامه حتى إشعار آخر”.

وتشير المذكرة إلى سببين ضد المندوب: اختراق قوانين كل من حق الملكية وإسائة استخدام مكانته بحسب المذكرة التي اصدرتها البلدية. ووفقاً لمعلوماتنا، فإن السيد “عبد الرحمن حسين أبكر” ليس في وضع التعليق الأول.

في 07 يونيو2020 ، تم إيقافه عن مهامه أيضاً بموجب مذكرة من بلدية الدائرة السابعة. وقد احتُج ضده بسببين: العصيان والإخلال بالنظام العام. وفي السابع والعشرين من الشهر نفسه، قررت سلطات البلدية بالإجماع إيقافه عن العمل لسوء السلوك والتحريض على الفوضى.

يعود التعليق الأول إلى عام 2019. في 29 يوليو 2019، قام مسؤولو بلدية الدائرة السابعة بإيقاف نفس المندوب بسبب نفس الدوافع التي اوصلته إلى هذه الحالة بحسب البيان الذي اصدرته في توقيفه الذي اسلفنا في ذكره.