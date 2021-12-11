بعد الأحداث المئساوية التي حصلت فى مدينة كسري تعلن السلطات الكاميرونية حظر التجمع لأكثر من عشر شخص

أعلنت الحكومة الكاميرونية قبل قليل منع التجمعات فى الطرقات العامة لأكثر من عشر أشخاص وفقا لأمر صدر للتو عن مكتب محافظ كسري الحدودية التي تبعد أمتار فقط من العاصمة التشادية إنجمينا وقالت السلطات فى الجارة الغربية لتشاد الكاميرون أنه لايمكن للفوضة ان تعم ويجب علي السلطات اخذ الحيطة والحذر ، وفى نصٍ مقتضب للأمر 280 الصادر بتاريخ اليوم 11 من ديسمبر الجاري هذا نصه، : بالنظر إلى القانون رقم 90/054 المؤرخ في 19 ديسمبر 1990 بشأن حفظ النظام ؛ بالنظر إلى القانون رقم 90/055 المؤرخ في 19 ديسمبر 1990 بشأن نظام الاجتماعات العامة والمظاهرات ؛ وعلى المرسوم رقم 2008/377 المؤرخ 12 تشرين الثاني / نوفمبر 2008 بشأن تحديد صلاحيات رؤساء الدوائر الإدارية والمتعلقة بتنظيم وسير خدماتهم ، وعلى المرسوم رقم 2019/030 المؤرخ 23 كانون الثاني / يناير 2019 بشأن تنظيم وزارة الإدارة الإقليمية ، بالنظر إلى المرسوم رقم 2020/758 المؤرخ 18 ديسمبر 2020 بتعيين السيد جان لازار في مهام مدير إدارة لوغون وشاري ؛ بالنظر إلى ضرورات الحفاظ على النظام ، يأمر بما يلي: المادة 1 “: يحظر من تاريخ التوقيع على هذا المرسوم التجمع لأكثر من عشرة (10) أشخاص على الطريق العام العام في مقاطعة كوسيري ولوغون – بيرني وزنا حتى إشعار آخر المادة 2: نواب محافظات كوسيري ، لوغوني بيرني ، زينة ، قائد فيلق درك لوغون وشاري ، قائد السرب المتنقل رقم 33 ، المفوض المركزي لمدينة كل من كوسيري وقائد سرية الدرك في كوسيري مسؤولان عن تنفيذ هذا الأمر الذي سيتم تسجيله والإبلاغ عنه حيثما كان ذلك ضروريًا. وشهدت هذه المناطق الحدودية المتاخمة لتشاد توترات أمنية شديدة نجمت عن النعرات القبلية التي ضربت النسيج الاجتماعي فى تلك المناطق مما أدى ذلك الي اطراب أمني شديد ونزوح آلاف الكمرونين الي الأراضي التشادية

تقرير : أبوبكر إمام مؤمن