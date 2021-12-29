بحضور “رئيس المجلس العسكري الإنتقالي”، المنتدى الوطني للشباب يختتم فعالياته

بحضور رئيس المجلس العسكري الإنتقالي ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء الإنتقالي

ورؤساء المؤسسات الكبري للجمهورية

أختتم المنتدي الوطني للشباب فعالياته لليوم الثالث علي التوالي نحو 500 شاب وشابة قدموا من مختلف أقاليم البلاد ناقشوا خلال ثلاث أيام قضايا تتعلق بتمكين الشباب والحديث حول التحديات التي تواجه الشباب في الفترة الإنتقالية.

خلال ثلاث أيام على التوالي قدم الشباب مقترحات لرئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق جيش “محمد إدريس ديبي” تتعلق توفير فرص للشباب وإدماجهم في سوق العمل ، كما رفعت توصيات للقيادة الإنتقالية بشأن إيجاد فرص عمل لهم وإدماجهم في سوق العمل .

كما قدمت وعود بإنشاء قصر للشباب

وعقد منتظى وطني للشباب فشأن معالجة قضايا الشباب وتوفير مناخ يسهل العمل للشباب .

خلال ثلاث أيام ناقش الشباب

يترأس ختام الحفل رئيس المجلس العسكري الإنتقالي

سنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً