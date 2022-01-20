الناشط “مكائيلا”، مستشاراً برئاسة الجمهورية

إيجاز: الناشط والمعارض السابق “مكائيلا انغيبلا” تم تعيينه مستشاراً مكلف بالمهام برئاسة الجمهورية.

السيد “مكائيلا” كان ناشطاً مناهضاً لنظام المشير الراحل “إدريس ديبي إتنو” ويعود الآن من المنفى ليشمله العفو العام الذي أصدره المجلس العسكري الإنتقالي بعيد تشكيله، عاد “مكائيلا” ومعه مجموعة من معارضي النظام السابق الى احضان الوطن، تسلق مكائيلا وعاد بقوة إلى القصر الوردي مستشاراً مكلفاً بالمهام لدى الرئاسة ليكون بذلك مفسحاً الطريق للمشاركة في بناء الوطن عودة مكايلا هي بمثابة كاسحة الغام سياسية لجميع النشطاء.