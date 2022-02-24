المهرجان العربي الجماهيري الأول، حدث يجسد الكثير من الحقائق

(Tchadinfos): أنجمينا

جمعية تضامن الشيوخ التقليديين للـ”عرب” في تشاد، تقرر إنشاء الحدث الأول من نوعه والذي يحمل عنوان “المهرجان العربي الجماهيري الأول” يوم الأحد 27 فبراير 2022 سيتم إجراء الإنطلاقة الرسمية لفعاليات المهرجان في العاصمة “أنجمينا” بقصر الـ15 من يناير

وبحسب أحد أفراد اللجنة المنظمة للمهرجان، يحدثنا بأن جائت فكرة إنشاء “المهرجان” على خلفية الأحداث الأخيرة وتكالب الآخر على “القبائل العربية” في تشاد، فـ قررنا ومن خلال الحدث القادم “المهرجان العربي الجماهيري الأول” أن نقوم بالرد على كل الإتهامات الباطلة الداعية إلى الشتات والفتن.

وأضاف أيضاً، أن هذا “المهرجان” هو حدث ثقافي علمي وذلك من خلال ندوات علمية توضح الآتي:

تاريخ دخول العرب في تشاد، ودورهم في تكوين الهوية التشادية،

تسليط الضوء على الممالك العربية القديمة،

دور العرب في دخول الإسلام لـ تشاد،

دور العرب في محاربة الإستعمار،

دور العرب في “إقتصاد البلد” خاصة من ناحية الثروة الحيوانية والزراعة وغيرها،

إبراز دور العرب في التنمية وفض النزاعات وتعزيز التعايش السلمي،

إبراز ثقافات العرب المتنوعة من خلال الأناشيد والرقصات الشعبية وغيرها.

فإن الشعار الرسمي للمهرجان هو “دور العرب في التنمية والسلام والتعايش السلمي في تشاد”، وبالإضافة إلى أن الحدث قد تم تنظيمه بإحترافية تامة، وقد تم الحصول على جميع التصاريح اللازمة من قبل وزارتي “الأمن والداخلية”، وتم إنشاء العديد من اللجان التي ستتولى مهام التنظيم والترتيبات اللازمة إلى حين إنتهاء المهرجان.

….تابعونا من خلال جميع صفحاتنا على الإنترنت، سنقوم بتغطية الحدث كاملاً

تقرير: محمد كبرو حسين