المنسقية الوطنية لـ”اللغات المحلية” تنظم مهرجان توماي في نسخته الأولى

قدم مساء أمس 12فبراير بمبنى مستشفى رويال العالمي المنسق الوطني للمنسقية الوطنية لـ”اللغات المحلية” حديثاً صحفياً تطرق فيه حول التجهيزات الجاري لـ”مهرجان توماي للغات المحلية” ضمن فعاليات اليوم العالمي لـ”لغة الأم” والتي ستنطلق فعالياتها في 21من شهر فبراير وحتي 2مارس بقصر الخامس عشر من يناير بالعاصة التشادية أنجمينا.

وقال خلال كلمته المنسق الوطني السيد “صبري بشارة عبدالكريم”، ان المنسقية الوطنية للغات القومية هي جائت بمبادرة من جمعيات المجتمع المدني بهدف التعرف على أهمية لغة الأم وما تحمله من ثراء ثقافي وإرثي .

تحتفل العديد من دول العالم باليوم العالمي للغة الام اللذي أعلن عنها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو” في مشروع القرار الذي اعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر نوفمبر من عام 1999م بهدف تعزيز التوعية عن أهمية اللغات المحلية بصفة عامة ولغة الأم بصفة خاصة.

ستنطلق فعاليات مهرجان توماي للغات المحلية النسخة الأولي بالتعاون مع إدارة محو الأمية وتطوير اللغات الوطنية بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة ووكالة التنمية الإقتصادية والإجتماعية في 21 من شهر فبراير وحتي 2مارس 2022 م بقصر الخامس عشر من يناير وتتخلله عدة فقرات.

1-عرض الأدوات التراثية

2-سرد الروايات والقصص القديمة

3-المسرحيات والفنون

4-عرض المستندات العلمية والتاريخية

5-تذوق الأطباق القديمة

6-الألعاب الفولكلورية

7-ورش تدريبية لدى اللغات

8مؤتمرات نقاش .

وعدد من الفقرات التي تصحبها فنون ذات الطابع نفسه، هذا المهرجان يعتبر الأول من نوعه في تشاد يشارك فيه عدد من رواد الفكر والباحثين والأكادميين والشيوخ التقليديين ونجوم الفن والإعلاميين بالإضافة إلى عدد من النخب الوطنية بهدف إثراء هذا التنوع الثقافي الكبير بحسب ماذكره منسق مهرجان توماي السيد صبري بشارة عبدالكريم .