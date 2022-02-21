المحامون وكتاب العدل، في مسيرة سلمية للمطالبة بالعدالة

المحامون والمحضرين وكتاب العدل نزلوا إلى الشوارع صباح اليوم الاثنين 21 فبراير للمطالبة بالعدالة وتحقيق المساواة لكل التشادين وفق النصوص القانونية المعمول بها في البلاد والتي تكفل أيضاً حق التظاهر، المسيرة السلمية التي نظمها عمال السلك القضائي فى تشاد والتي تدعو للمطالبة بإحترام حقوق الإنسان والعدالة في تشاد بدأت المسيرة عند الساعة 8:30 صباحا بالمحكمة العليا وبإتجاه مقر وزارة العدل.

وهي محاطة من قبل الشرطة حاملين شعارات منصوص عليها المطالبة بالحرية والكرامة الإنسانية، ويأتي هذا الإحتجاج السلمي عقب الأحداث المئساوية التي نجمت عن النعرات الإثنية التي ارهقت كاهل السلطات منذ مطلع العام 2019 إبان عهد المشير الراحل إيذانا من نفس المناطق الحالية وحتى أقصى غرب البلاد فى تخوم دولة الكامرون.

وتأتي هذه المسيرة بعد أحداث “أبشة وساندانا” التي خلفت في غضون أسبوعين ما يقرب من 30 قتيلاً من أبناء النسيج الواحد .وفى وقتٍ سابق من الأسبوع الحالي وقد نزل جمع من المواطنين بقيادة المجتمع المدني وبعض من الأحزاب السياسية للشارع بالمنوال نفسه للمطالبة باستتباب العدالة والعمل علي تعزيز السلام والوئام الإجتماعي .