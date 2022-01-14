المحافظ الجديد لـ”وادي ريما” يتسلم مهام عمله رسمياً

عين بموجب المرسوم رقم 1095 في 31 ديسمبر 2021 محافظ محافظة وادي ريما “عبد الرحمن عيسى داوكردة”، الذي استلم مهامه صباح اليوم من قبل والي ولاية البطحاء السيد جمعة بن درقو.

بعد تسليم مهامه من قبل الوالي ، قال المحافظ المنتهية ولايته “ميمرا أبا أجي” انتباه خلفه إلى المشاكل التي تواجه دائرة وادي ريما وهي:

مشكلات جمة تعتري المحافظة، منها “الأراضي والصراعات حول الآبار” و خلال تنصيب المحافظ الجديد طلب منه جمتا بن درغون “حاكم إقليم البطحاء”، متابعة تنفيذ القوانين واللوائح وأيضًا تعزيز عمل الحكومة والإدارة الجيدة بالإضافة إلى الحفاظ علي هيبة الدولة.

وإدراكًا منه لمهامه فقد طلب المحافظ الجديد “عبد الرحمن عيسى داوكردة” من أهالي “وادي ريما” مساعدته في هذه المسؤولية الجسيمة الموكلة إليه من قبل السلطات العليا في البلاد. وقد تم توقيع المحضر بين المحافظين.