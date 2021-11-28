العملية التي أدت إلى ولادة جمهورية تشاد عام 1958

(Tchadinfos) :أنجمينا

في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 وموجة الاحتجاجات من أجل الحرية للشعوب المستعمرة دفعت “فرنسا” إلى وضع عملية من الممكن أن تؤدي إلى استقلال الأراضي الأفريقية المعروفة باسم “إفريقيا السوداء الفرانكوفونية”. ومن تمت ولادة الكثير من الجمهوريات الشابة في عام 1958، بما في ذلك تشاد.

اتسمت مسيرة استقلال تشاد بسلسلة من الأحداث أهمها ولادة جمهورية تشاد في “28 نوفمبر 1958″. وقبل شهر من هذا التاريخ، تم إجراء الاستفتاء الدستوري في سبتمبر 1958، والذي تم من خلاله، يجب على مستعمرات إفريقيا السوداء الناطقة بالفرنسية أن تقرر ما إذا كان ينبغي أن تكون جزءًا من المجتمع الفرنسي أم لا. وقد تم تنظيم حملة التصويت بـ”نعم” أو “لا”.

في وقت التصويت، كانت تشاد تضم عشر أقاليم. وبلغ عدد المسجلين في منطقة “البطحاء” 90.095 ناخبا 44242 ناخبا. وبلغ عدد الأصوات المدلى بها 44141 صوتا وفازت “نعم” بـ 43407 صوتا. مناطق “بوركو انيدي تبيستي” ، من أصل 27775 مسجل ، بلغ عدد الناخبين 22205 وأصوات 22.074. وقال الناخبون أيضًا “نعم” بأغلبية 21962. منطقة “شاري باغيرمي” ، التي سجلت 139.699 ناخبون 73185 صوتا لما يصل الى 72410 صوتا كما تأتي “نعم” أولا بأغلبية 69701 صوتا. مع عدد مسجّل قدره 75456 بما في ذلك 49995 ناخبًا ، بلغ مجموع أصوات منطقة “قيرا” 49558 صوتًا وصوتوا بـ “نعم” لتصل إلى 47768 صوتًا. كما صوتت منطقة “كانم” بأغلبية ساحقة بـ “نعم” بأغلبية 64002 صوتا لعدد 65.079 ناخبا من أصل 89176 مسجل. وبلغ عدد الأصوات التي أدلى بها كانم 64821 صوتا ، بينما بلغ عدد الناخبين المسجلين في منقطة “لوغون” 181840 ناخبا من أصل 243665 صوتا. ومن بين 181.575 صوتا فازت “نعم” بـ 178.705 صوتا. وحصلت “نعم” أيضًا على الأغلبية في منطقة “مايوكيبي” حيث حصلت على 139.541 صوتًا من أصل 141.944 صوتًا تم الإدلاء بها. تم تسجيل “مايوكيبي” والناخبين ، على التوالي ، 211.129 و 154.847. منطقة “شاري الأوسط” ، للمسجلين حوالي 133540 ، بلغ عدد الناخبين 105.705 وعدد الأصوات 105.393. مع 104.856. منقطة “وداي” ، من أصل 202.963 مسجل ، عدد الناخبين هو 123،439. “نعم” هي أيضا في الأغلبية مع 121.541 صوتا من أصل 123158 صوتا. المنطقة العاشرة من تشاد في ذلك الوقت ، “سلامات” سجلت 29212 مسجلا، 13595 ناخبا و 13.313 صوتا. عدد الأصوات “نعم” هي 12871 صوتًا.

وبلغ عدد المسجلين في استفتاء سبتمبر 1958 1.243.450 ناخباً 823.015 ناخباً و 818387 صوتاً ونعم 804355 صوتاً ، واختارت المناطق العشر “نعم”. من ناحية أخرى، اختارت مناطق البطحاء (50.90٪) وشاري باغيرمي (46.47٪) و وداي (39.18٪) والسلامات (54.56٪) امتناعًا قويًا عن التصويت. كما لوحظ التصويت بـ “لا” في بعض المناطق ذات النسبة المئوية المنخفضة. من بينها المناطق التي حصلت على “لا” أكثر من دون الفوز بنعم هي، شاري باغيرمي (3.74٪) ، قيرا (3.61٪) وسلامات (3.32٪).

وعليه، فـ قبل 63 عامًا أثار هذا التصويت، وفقًا للعديد من المحللين ، حماسًا كبيرًا بين الناخبين التشاديين. وكما قال أو كتب بعض المؤلفين بأن هذا هو الترحيب بالعمل مدني.

تقرير: محمد كبرو حسين