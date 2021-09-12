الطيران المدني: لماذا تعيين “المدير العام النائب” يثير جدلاً؟

أنجمينا: (Tchadinfos)

تسبب تعيين “محمد آدم هونو” ذو الـ21 عاماً ، نائباً لمدير عام هيئة الطيران المدني “ADAC” في إثارة الكثير من الجدل في الرأي العام وعلى مواقع التواصل الإجتماعي بصفة عامة، وبحسب خبير ما في هذا المجال، والذي يرغب بعدم الكشف عن هويته لماذا قد تتسبب مثل هذه التعيينات في إلحاق ضرر جسيم بالمؤسسة.

يدق الخبير على الفور ناقوس الخطر من أن الوضع الحالي في “هيئة الطيران المدني”، يقودنا “حتماً نحو مشكلة أمنية خطيرة (PGS)”. من خلال القيام بذلك ، فإننا نعرض الهيئة للعقوبات التي ستفرضها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ، والتي تأتي تحت إطار إستبعاد الدول التي لا تمتثل لقواعد السلامة العامة. وأوضح أنه سيتم وضع الدولة الخاضعة للعقوبات في القائمة السوداء ورفض طيرانها من قبل جميع الدول الأخرى.

وأشار الخبير أيضاً، إلى أن منظمة الطيران المدني الدولي أدركت أن عدة دول لم تحترم معايير الكفاءة في تعيين الأشخاص المسؤولين عن الطيران المدني، مما تسبب في مشاكل تتعلق بسلامة الطيران في بلادهم وفي البلدان التي تتجه إليها طائراتهم. وهكذا، انخرطت المنظمة في طلب تضمين قوانين وقواعد الطيران المدني الحد الأدنى من شروط التأهيل والدبلوم والخبرة للتعيين في المناصب العليا في الطيران المدني. ويصر الفني على أن “هذا المطلب قد اختفى بشكل مثير للفضول من القانون التشادي عند إجراء التعيينات، ولكنه يظل مدرجًا في قانون دول CEMAC، وهو قانون أساسي وطني وملزم لتشاد”.

ومن ثم فهو يعلم أن قانون الدول هذا ينص على أنه ليتم تعيينه في منصب مدير المؤسسة المسؤولة عن الطيران، ومن الضروري أيضاً، أن يكون لديه على الأقل “عشرة سنوات” من الخبرة وأن يكون خريجًا في مجال الطيران المدني أو العسكري.

ومن الواضح أن هذا ليس هو الحال مع المدير العام النائب الجديد لـ “لهيئة الطيران المدني” الذي ، وفقًا لجريدة La Voix ، يبلغ من العمر 21 عامًا فقط وكان لديه للتو رخصة مهنية في المغرب منذ شهر.

ويؤكد الخبير أن الطيران المدني هو مجال متطور وفي تطور مستمر، ويحتاج أيضاً إلى جذب موظفين مؤهلين تأهيلاً عالياً ومن الضروري تقديم تدريب مستمر لهم طوال حياتهم المهنية. “وعلى سبيل المثال أن اثنين من المدنيين ليس لديهم خبرة في المجال العسكري وتم تعيينهم قائداً أعلى للجيش والأخر نائباً له. سيظهر رد فعل عملهم قريبًا بطريقة سلبية، بالإضافة إلى الإحباط الذي سيؤثر على القادة العسكريين والقوات “، يقارن وضع الهيئة بالجيش.

تقرير: محمد كبرو حسين