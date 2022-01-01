الشرطة الوطنية تعلن عن تشكيل جهاز أمني جديد لمراقبة النقاط المهمة

أعلن المدير العام للشرطة الوطنية العميد “عثمان باسي لقمة” بانه تم تشكيل جهاز أمني جديد لمراقبة النقاط المهمة بحلول رأس السنة الميلادية جاء ذلك خلال نقطة صحفية أعلنها للصحافة، والجدير بالذكر ان إحتفالات رأس السنة من الأعياد التي تزدحم فيها الناس .

هذا الجهاز الذي تم تشكيله حديثاً يهدف الى بسط الأمن خلال اعياد رأس السنة الميلادية ويتكون الجهاز من عناصر الشرطة وقوات امنية أيضاً، مهمتها القيام بدوريات للمشاة والمركبات من أجل السماح للسكان بالاحتفال بسلام وهدوء.

وناشد مدير عام الشرطة العميد “عثمان باسي لقمة” جميع المواطنين بالإحتفال بهدوء وسلام كما طالب المواطنين بالتعاون مع قوات الدفاع والأمن، بالإضافة إلى إلتزام الهدوء والتعاون مع قوات الشرطة التي تم نشرها من أجل هذه المناسبة”.

يوجه المدير العام للشرطة ضباط إنفاذ القانون للقيام بواجباتهم بتفان واحتراف مع توخي الحذر لمواجهة جميع الطوارئ الأمنية.