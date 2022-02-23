السوشل ميديا: الإعلان عن “المكافحة” ضد الحسابات الزائفة، هل يجب أن نخشى على بياناتنا الشخصية؟

(Tchadinfos) :أنجمينا

أعلنت وزارة الأمن العام في وقت سابق، عن تعقب جميع الملفات ااشخصية والمزيفة على شبكات “التواصل الاجتماعي” والتي تنقل رسائل الكراهية. لذلك، يعتبر بعض مستخدمي الإنترنت هذا بمثابة تخويف والبعض الآخر مخادعة. ومع ذلك تبدو الوزارة جادة للغاية مع هذا الأمر، ولكن وراء كل هذا فإن البيانات الشخصية للمستخدمين هي على المحك.

“من أجل الحفاظ على التماسك والسلام الذين تم الحصول عليهما بشق الأنفس في تشاد، وضعنا بالفعل نظامًا للكشف عن مستخدمي الإنترنت الذين يختبئون وراء الشاشات على الشبكات الاجتماعية، مما يثير الكراهية والخلافات الاجتماعية.” هذا الإعلان الذي أصدرته وزارة الأمن العام والهجرة عبر صفحتها على فيسبوك يوم الأحد 20 فبراير، يعني هذا: من الآن فصاعدًا، تمتلك الدولة تقنية لتحديد أي ملف شخصي كاذب أو مجهول ، باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي بما يتعارض مع القوانين الوطنية و تقديمه أمام المحاكم. ومن الواضح أنه يقول إنه [بالفعل] قادر على التحكم في استخدام التشاديين للشبكات الاجتماعية وجعلها أكثر صحة. لأن الـ”فيسبوك” والـ”واتساب”، على سبيل المثال فإن الحصر سيبدو عملاقاً في مجموعة “ميتا”، يعملان حسب قوله على نقل رسائل تقوض التماسك الاجتماعي والسلامة الوطنية.

من أجل الحفاظ على التماسك والسلام اللذين تم الحصول عليهما بشق الأنفس في #تشاد ، وضعنا بالفعل نظامًا للكشف عن مستخدمي الإنترنت الذين يختبئون وراء الشاشات ، على الشبكات الاجتماعية مما يثير الكراهية والخلافات الاجتماعية. pic.twitter.com/raJFEYyvtR — Ministère de la Sécurité Publique et de l'Immigrat (@securiteGOV) February 20, 2022

كما هو متوقع، تفاعل المستخدمون الاجتماعيون ليقولوا كل ما يشعرون به تجاه هذه الأخبار، ويبدو أنهم يؤمنون بالخداع أكثر مما يؤمنون بالإعلان الجاد.

أمين إدريس، مسؤول تنفيذي تشادي مؤثر للغاية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”. بالنسبة له، ليس هناك سوى خداع أو تبديد للمال العام “اكتشاف الملفات الشخصية المزيفة “نعم” وهو أمر شائع بشكل طفولي والجميع يفعل ذلك طوال الوقت. ومع ذلك، فإن تحديد من يقف وراء الملفات الشخصية المزيفة يظل إنجازًا تقنيًا صعبًا لتحقيقه ما لم يكن بالطبع ملف التعريف المزيف في السؤال تم إنشاؤه بواسطة أحد الهواة ولكن إذا تم إنشاء الملف الشخصي المزيف من قبل مجرم محترف وباستخدام جميع قواعد فن الإيذاء وتمكنت من الإمساك به بوسائل هزيلة الموارد التكنولوجية والمالية للدولة فحتى شركة “ميتا” ستريد شراء مهندسي الوزارة (الأمن العام، ملاحظة الكاتب) منك”. قال خداع؟ يجب القول أن شركة (فيسبوك) استعارت لتمرير الرسالة التي تجعلك تفكر فيها. وكان النبلاء الحكوميون يودون أن يتم توصيلها عبر الإذاعة والتلفزيون الوطنيين. لا بأس!

وإذا كانت الدولة تقول الحقيقة، فما هي التكنولوجيا التي كانت ستستخدمها للادعاء باختراق نظام الأمان الإلكتروني المصمم هندسيًا من خلال التشفير الإلكتروني؟ قد يكون “بيغاسوس” برنامج التجسس الإسرائيلي القوي المصمم. “وإذا كانت الدولة على الرغم من فقرنا المدقع قد قررت وهي فرضية غير محتملة ، تجهيز نفسها بتكنولوجيا “بيغاسوس” (… إحدى التقنيات النادرة القادرة على قراءة شاشات الهواتف الذكية والاستماع إليها ونسخها دون علمك؟ ثم لنقلها إلى مركز البيانات والمراقبة) لمثل هذا الاستخدام على نطاق واسع ضد التشاديين، إنها أن لدينا مشكلة خطيرة أمامنا، وستكون دليلاً على أن لا أحد يريد محاربة الفقر، “أمين إدريس” عبر صفحته على فيسبوك.

إن الحصول على هذه التكنولوجيا “إذا تم تأكيده”، يستدعي ملاحظتين: السعر الباهظ للغاية وصيانة “بيغاسوس” من قبل واحدة من أفقر دول العالم وخرق البيانات الشخصية الحساسة التي يمكن أن تعطيها للموقع.

وإذا كانت الملاحظة الأولى لا تزال بالكاد تمر في فرضية الإيجابي، فسيكون من الضروري القلق أكثر بشأن الحياة الخاصة والأمن والعلاقة الحميمة لملايين التشاديين، والمديرين التنفيذيين وكبار المسؤولين في الدولة، والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والنشطاءوما إلى ذلك، الذين قد ينتهي الأمر ببياناتهم الشخصية في أيدي خبيثة أو حتى إجرامية، وهذا يمكن أن يتسبب في اضطرابات خطيرة ولها عواقب وخيمة.

إذا لم تكن “بيغاسووس” في النهاية، فما هي التكنولوجيا الأخرى التي يمكن أن تكون؟



هذا صحيح ، منذ “عام 2015” اعتمدت الدولة التشادية مجموعة من القوانين (للأسف لم يتم تعميمها وقمعية أيضاً إلى حد ما) تتعلق بـ “الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية” و “حماية موظفي البيانات الشخصية” و “المعاملات الإلكترونية” و ” إنشاء الوكالة الوطنية لأمن الحاسبات والشهادات الإلكترونية.

إذن، ستكون هذه الوكالة شرطة حقيقية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي [أخيرًا] مجهزة لتعقب جميع أنواع الحقد والمخالفات الإلكترونية؟

عندما نأتي للقراءة، سنرى أن القانون رقم 006 الصادر في 10 فبراير 2015 يمنحها صلاحيات شبه قضائية باستثناء أنه لا يمكنها الحكم في مهمتها “لضمان نيابة عن الدولة ، تنظيم ومراقبة الأنشطة المتعلقة بأمن أنظمة المعلومات وشبكات الاتصالات الإلكترونية، وينص هذا القانون أيضاً على أن كلا من ضباط الشرطة القضائية أن وكلاء “الوكالة” المعتمدين يمكنهم البحث أو الوصول أو الأمر بالبحث أو الوصول بطريقة مماثلة لأي نظام “حاسوب” معين أو جزء منه، وإجراء عمليات ضبط وبنفس الصلاحيات التي يتمتع بها المدعي العام أو قاضي التحقيق.

ومع ذلك، حتى لا يتم استخدام الأداة المفترضة لتعقب المجرمين الإلكترونيين للتجسس على المواطنين الشرفاء ولتصفية الحسابات وللترويج أو للتنديد كما هو شائع في أجهزة الدولة، لا ينبغي لـ”المجلس الوطني الانتقالي” أن يستدعي وزير الدولة. الأمن العام لسماع المزيد عن عملياته وانعكاساتها؟

تقرير: محمد كبرو حسين