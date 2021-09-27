السودان: رئيس الوزراء يحث على الوحدة والتكاتف من أجل إنقاذ الفترة الإنتقالية

أنجمينا: (Tchadinfos)

صرح رئيس الوزراء السوداني “عبدالله حمدوك”، يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2021 ، بأن الصراع الحالي في البلاد ليس بين العسكريين والمدنيين ، بل بين من يدعم التحول المدني الديمقراطي ومن يسعى لمنعه.

وقال حمدوك في كلمة بثها التلفزيون الرسمي السوداني يوم الأحد إن وحدة قوى الثورة ضمانة لمواجهة كل التهديدات التي تقف في طريق الانتقال.

وحث رئيس الوزراء جميع أصحاب المصلحة على الالتزام الصارم باحترام الوثيقة الدستورية والامتناع عن أي موقف شخصي وتحمل مسؤولياتهم بشكل كامل.

وأكد أن سحب السلطات من إنجازات الثورة التي يجب الدفاع عنها والحفاظ عليها.

في وقت سابق ، أوقفت القوات الأمنية حراسة مقر لجنة الانسحاب من السلطة وسط تصاعد التوترات بين العسكريين والمدنيين في الحكومة الانتقالية.

ومنذ الإعلان عن محاولة الانقلاب الفاشلة في 21 سبتمبر من العام الجاري، ازدادت حدة الخلافات بين الشركاء العسكريين والمدنيين في الحكومة الانتقالية.

وعليه، فإن السودان تحت حكم الحكومة الانتقالية مدتهه 39 شهرًا في ظل حكومة انتقالية ، تم تشكيلها بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019 ، وستليها انتخابات لتشكيل حكومة جديدة.

تقرير: محمد كبرو حسين