السودان: حكومة جمهورية أثيوبيا، ترحب بالإتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان

(Tchadinfos) :أنجمينا

نقلاً عن “وكالة الأنباء السودانية”، رحبت حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية بالاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين الفريق أول “عبد الفتاح البرهان” رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور “عبدالله حمدوك” رئيس الوزراء .

وأيضاً، ثمنت الخارجية الاثيوبية من خلال بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر 2021، الخطوات التى تمت في هذا الصدد وعودة جميع مؤسسات الفترة الانتقالية والعمل علي تشكيل حكومه انتقالية.

واعربت الخارجية عن املها في أن تؤدي هذه الخطوات لإحلال السلام والاستقرار في السودان بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام.

تقرير: محمد كبرو حسين