السودان: إنقطاع خدمة الإنترنت ترقباً لـ”مليونية 25 ديسمبر”

انقطاع خدمة الإنترنت في السودان صباح السبت، قبيل ساعات من انطلاق مظاهرات تطالب بـ”الحكم المدني”.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول للأنباء، بأن شركات الاتصالات بالبلاد قطعت خدمة الإنترنت منذ ساعات الصباح الأولى، مما تسبب في إنقطاع شبكة الإنترنت عن الخدمة في كافة أنحاء البلاد.

وفي يوم الخميس الماضي، دعا “تجمع المهنيين السودانيين” (قائد الحراك الاحتجاجي)، إلى المشاركة في مظاهرات السبت، للمطالبة بـ”تأسيس سلطة مدنية كاملة”.

فيما أعلنت تنسيقيات “لجان المقاومة” أيضاً يوم الجمعة، أن مواكب اليوم السبت “ستحاصر” القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.