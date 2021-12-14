السفير التشادي الجديد لدي دولة الكويت يلتقي وزير الخارجية الكويتي

التقي السفير التشادي الجديد لدي دولة الكويت وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح بهدف تقديم نسخ من أوراق اعتماده كسفير فوق العادة لدولة تشاد لدي دولة الكويت وفي خلال تقديم نسخ من أوراق اعتماده كسفير الدبلوماسي التشادي “عبدالرحمن بشير بريمي” جاء خلفاً للدبلوماسية السيدة البتول زكريا ،

وأتاح هذا الاجتماع للدبلوماسيين مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، بما في ذلك توثيق التعاون الثنائي بين تشاد والكويت.

تم تعيين الدبلوماسي الجديد بموجب المرسوم رقم 402 المؤرخ 6 سبتمبر 2021 القاضي بتعيين عبد الرحمن بشير بريمي سفيرا فوق العادة مفوضا لجمهورية تشاد دولة الكويت وتتميز العلاقات التشادية الكويتية بعلاقات ثنائية راسخة منذ منذ زمن طويل وفي عهد الأمير الراحل صباح الأحمد الصباح شهد العلاقات التشادية الكويتية ذروتها واستمرت هذه العلاقات حتي وفات الراحلين التشادي وصباح الجابر الصباح اللذان ابتدرا هذه العلاقات والعمل بشأن استدامتها