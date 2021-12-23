السفير التشادي الجديد لدى دولة الكويت يقدم النسخة الأصلية من أوراق اعتماده كسفير فوق العادة

قدم يوم أمس الأربعاء السفير التشادي الجديد لدى دولة الكويت “عبدالرحمن بشير بريمة” النسخة الأصلية من أوراق إعتماده كسفير فوق العادة إلى سمو أمير دولة الكويت “الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح” وكان ذلك في الديوان الأميري بحضور وزير الخارجية الكويتي “حمد ناصر المحمد” وعدد من أعضاء الديوان الأميري، عمل الدبلوماسي التشادي في عدة مناصب رفيعة أبرزها قنصل لدى كندا لمدة ست سنوات وكان السفير التشادي الجديد “عبدالرحمن بشير بريمة” قد قدم نسخ من أوراق اعتماده لوزير الخارجية الكويتي قبل قرابة ثلاث اسابيع من تسليمه النسخة الأصلية للأمير، بعيد تسليم النسخة الأصلية من أوراق إعتماده كسفير