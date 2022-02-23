الدولة تأمر بإخلاء جميع ممتلكات السياسيين-العسكريين

(Tchadinfos) :أنجمينا

أصدرت اللجنة الخاصة المكلفة بالإحصاء ورد الممتلكات المملوكة للـ”سياسيين – العسكريين”، بقرار صادر في 22 فبراير 2022 ، إخلاء جميع الممتلكات المملوكة للسياسين-العسكريين التي تم إستخدامها من قبل خدمات الدولة أو الأفراد والمستأجرين. جزئياً أو كلياً.

ينطبق هذا الحكم أيضًا على النظافة “الإلزامية” التي تتحول واجهات المحلات إلى متاجر أو أغذية أو مكاتب أو أي أنشطة تجارية أو إيجارية أخرى.

وقد تم إعطاء فترة سبعة (7) أيام من تاريخ التوقيع، لتنفيذ جميع القرارات التي جائت في البيان.

محمد كبرو حسين