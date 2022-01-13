الحوار الوطني: وفد بقيادة وزير الخارجية يصل إلى الدوحة

ضمن الإستعدات للحوار الوطني المقرر عقده في 15 فبراير، تتواتر المشاورات بشأن عقد الحوار المسبق للمعارضين السياسيين-العسكريين.

وصل وفد برئاسة وزير الخارجية “شريف محمد زين” إلى العاصمة القطرية الدوحة وذكر المتحدث بإسم اللجنة الفنية الخاصة المكلفة بالحوار مع المعارضين السياسين-العسكريين “الأمين برمة طريح” في بيان صحفي قال “إنها مسألة مناقشة خلال هذه المهمة مع المسؤولين القطريين للطرق العملية لتنظيم الحوار المسبق مع السياسيين-العسكريين”، ويتمنى أن تكون الدوحة مكان لقاء عظيم يبدأ فيه أبناء تشاد المفاوضات لطمر شبح الحرب نهائياً والاتفاق على مشاركة واسعة للمعارضين السياسين-العسكريين في الحوار الوطني الشامل.

في الوقت نفسه، أضاف بأن هناك وفد آخر في الخرطوم العاصمة السودانية. وأن “خلال هذا الاجتماع كان الحديث عن الترتيبات التي يجب اتخاذها للسماح لاخواننا بالمشاركة في اجتماع الدوحة”.