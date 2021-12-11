الحوار الوطني الشامل: وصول “أبكر أدم مناني”، وسط حفاوة الإستقبال وفرح المواطنين بقدومه

(Tchadinfos) :أنجمينا

تحت إطار المشاركة في مؤتمر “الحوار الوطني الشامل” والجهود المبذولة من قبل الحكومة لإنجاح هذا المؤتمر وعلى رأسها السيد رئيس “المجلس العسكري الإنتقالي، الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو”، وصل اليوم السبت 11 ديسمبر إلى أرض الوطن “أبكر أدم مناني”.

بعد “17 عاماً” في المنفى، وصل “أبكر أدم مناني” عبر طائرته الخاصة إلى العاصمة أنجمينا، وكان في إستقباله بـ”مطار حسن جاموس الدولي” السكرتير الخاص برئاسة الجمهورية السيد “إدريس يوسف بوي” وعدد من أعضاء الحكومة والبرلمان.

وأيضاّ وصل وسط حشد من المواطنين كان في إستقبال فرحاً بقدومه.

وخلال كلمته للصحافة: بنية صافية جئت لتحقيق هذا الهدف، وهو المشاركة في “الحوار الوطني الشامل”، وبعد 17 عاماً من الغياب، وعلى كل فرد يجب عليه أن يشارك في تحقيق بناء هذا الوطن وإخراجه إلى بر الأمان.





للتذكير: أبكر أدم مناني، قد شغِل منصب “المستشار الخاص بالإتحاد الأوروبي برئاسة الجمهورية”، وبهذه العودة يحتسب هذا إنجاز آخر في رصيد “اللجنة الفنية الخاصة المعنية بمشاركة السياسيين-العسكريين في الحوار الوطني الشامل”، وعلى رأسها السيد “قوكوني وداي”.









تقرير: محمد كبرو حسين