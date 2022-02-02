الحكومة وجدت حلاً للمشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، أمينة بريسيل لونغو

على خلفية الإحتجاجات المتواترة التي يقوم بها الأشخاص ذوي الإعاقة احتجاجاً على قرار الحكومة بحظر الدراجات ذات العجلات الثلاث من عبور جسر “انغيلي” توصلت وزارة المرأة الى حل جذري لتلك المعضلة التي تعوق مسار عمل الأشخاص ذو الإعاقة، وأعلنت وزيرة المرأة بصفتها المكلفة بالشؤون الإجتماعية بإيجاد حلٍ بشأن عبورهم الجسر المتاخم للحدود “الكاميرونية”، وجاء هذا الإعلان من قبل وزيرة المرأة ” أمينة بريسيل لونغو ” اليوم الأربعاء 2 فبراير .

تم العثور على نتيجة مطالبة المعاقين. من الآن فصاعدًا ، يتم منحهم عبور الجسر على دراجاتهم ثلاثية العجلات ولكن في ظل ظروف معينة جاء هذا الإعلان اليوم الأربعاء من قبل وزيرة المرأة أمينة بريسيل لونغو، في ختام اجتماع مع رئيس الحكومة والمديرين العامين للجمارك والشرطة الوطنية.

بعد التوصل إلى الاتفاق من حيث المبدأ، سيتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة الآن من العبور بينما يخضعون لقواعد الجمارك والأمن المطبقة على الجميع مع احترام كرامتهم وفقًا لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم التصديق عليها من قبل تشاد “، كتبتها وزيرة المرأة، أمينة بريسيل لونغو ، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك هذه الاتفاقية إذا قبلتها الأطراف المعنية ستضع حداً لمعضلة استمرت قرابة السبعة أشهر.

ومؤخرا، حتى صباح الثلاثاء الأول من فبراير، نزل المعاقون إلى الشوارع للمطالبة بسحب قرار الحكومة الذي يمنعهم من عبور الجسر. ويعود تاريخ هذا الإجراء إلى يونيو 2021. جسر انغيلي هو الجسر الذي يربط انجمينا بمدينة “كسري” الكاميرونية وتعتبر هذه المدينة مدينة تجارية حيث يحصل التجار بمن فيهم المعاقون على متن الدراجات ذات العجلات الثلاث على إمداداتهم اليومية من السلع.