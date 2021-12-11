الحكومة تمنع حيازة الأسلحة والتجارة غير المشروعة وكل من تجاوز هذا القرار الحكومي يغرم بغرامة

أعلنت الحكومة التشادية عبر بيان صدر قبل قليل وقع عليه وزير الأمن العام والهجرة سليمان أبكر آدم يتضمن حظر الأسلحة النارية للأفراد والتجارة غير المشروعة المتعلقة بتجارة الأسلحة ، وفقًا لأحكام المادة 301 من قانون العقوبات الذي ينص على أن: “يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة تتراوح بين 5.000.000 و 15.000.000 فرنك أفريقي أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. كل من يتورط في: – الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها .. .. – الحيازة والاستخدام غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة … يأتي هذا القرار بعد العمليات الاجرامية التي حدثت فى الأيام الماضية من تصفية أشخاص نافذين فى الدولة وعمليات سطو مسلحة وتقول الحكومة أن مثل هذه القرارات صارمة وكل من يخترقها يلقي عقاباً رادعا ومنذ أمس بعد الاجتماع اللذي عقده رئيس المجلس العسكري الإنتقالي مع مسؤلي قوات الدفاع والأمن اخذت الحكومة الانتقالية هذه الإجراءات لصد اي عرقلة محتملة

تقرير : أبوبكر إمام مؤمن