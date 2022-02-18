الحزب الإشتراكي بلا حدود، الذي يتزعمه “يحي ديلو” ينظم مسيرة سلمية

إيجاز صحفي – مناضلو الحزب الاشتراكي بلا حدود بدأوا المسيرة المرتقبة اليوم والتي تم التصريح بها من قبل “وزارة الأمن العام والهجرة” في وقتٍ سابق تحت عنوان المطالبة بالعدالة والأمن للتشاديين بحسب هتافاتهم وعلى لافتاتهم أثناء إيذانهم ببدؤ المسيرة السلمية التي ينظمها الحزب الاشتراكي بلا حدود بزعامة “يحي ديلو جرو بيتشي” وستنظم المسيرة بدئاً من دوار ديمبي وانتهائاً بمكتي العمل.

تم التصريح لهذه المسيرة يوم الخميس 17 فبراير 2022، ضمن اعلان وقع عليه المسؤول الأمني الاول وزير الأمن العام والهجرة “سليمان ابكر ادم’ طالباً من ناشطو الحزب عدم الخروج عن دائرة القانون والخروج عن الطور المئلوف.