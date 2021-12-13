التعاون الإسلامي: الأمين العام يدعو إلى مساعدات إنسانية طارئة لـ”لاجئي” الدول المجاورة في الأراضي التشادية

(Tchadinfos) :أنجمينا

يتابع معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد “حسين إبراهيم طه”، بانشغال بالغ الوضع الإنساني في “تشاد” تحت ظل تدفق آلاف اللاجئين الكاميرونيين والسودانيين إلى الأراضي التشادية، وذلك بعد تجدد النزاعات القبلية في إقليم دارفور وشمال شرق الكاميرون.

وفي هذا الصدد، وبمناسبة طلب المساعدة الذي أطلقه فخامة اللواء “محمد إدريس ديبي”، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد يوم 8 ديسمبر 2021، يغتنم الأمين العام هذه الفرصة لتوجيه دعوة إلى الدول الأعضاء والمؤسسات المالية في منظمة التعاون الإسلامي وكذلك إلى الشركاء الدوليين لتقديم المساعدة العاجلة حتى يتسنى لتشاد مواجهة هذه الحالة الإنسانية الطارئة.

محمد كبرو حسين