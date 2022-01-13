التطورات التي مرت علي تشاد منذ 1960 إلى يومنا هذا

تشاد ، مستعمرة فرنسية سابقة وهي واحدة من الدول الأفريقية التي ولدت من رحم الاستعمار الفرنسي التي عانت من أكبر قدر من عدم الاستقرار السياسي بعد الاستقلال.

تميزت الحروب الأهلية وحروب القوة بالبلاد لعدة سنوات، ومع ذلك كان كل نظام قادراً على العمل إما بموجب دستور أو بموجب نص دستوري.

لنلقي نظرة على هذا التطور الدستوري من الاستقلال إلى يومنا :هذا

شهدت المنطقة الأولى التي أجابت بـ “نعم” لنداء الجنرال “شارل ديغول” في 18 يونيو 1940 لتحرير فرنسا تحت الاحتلال الألماني تشاد عملية إنهاء استعمار مشابهة للمستعمرات الفرنسية الأخرى في إفريقيا السوداء. وبعد الحرب العالمية الثانية التي شارك فيها المقاتلون التشاديون من أجل تحرير فرنسا، ستبدأ البلاد عمليتها السياسية.

من مؤتمر برازافيل، عبر الاتحاد الفرنسي والجماعة ستغير تشاد وضع أراضيها لتصبح جمهورية في نوفمبر 1958. وبعد ذلك بعامين، في 11 أغسطس 1960 انضمت تشاد إلى السيادة الدولية.

ومن هنا أصبحت “تشاد” دولة مستقلة، وبعد نهاية الاستعمار ، أقرت تشاد من قبل مجلسها التشريعي دستور 1959 والقانون الدستوري رقم 18-60 المؤرخ 28 نوفمبر 1960. القوانين الدستورية وهي القانون رقم 2-62 الصادر في 16 أبريل، 1962 ، الذي تداوله مجلس الأمة في جلسته المنعقدة في 14 أبريل 1962 ، القانون رقم 3-62 المؤرخ 17 أبريل 1962 المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية ، الذي اعتمده المجلس الوطني في جلسته المنعقدة في 16 أبريل ، 1962 والقانون الدستوري رقم 7-67 المؤرخ في 7 فبراير 1967 الذي أقره مجلس الأمة في جلسته المنعقدة في 21 ديسمبر 1966. انقلاب أبريل 1975 في هذا التطور السياسي ، قُتل الانقلاب على الرئيس الأول لجمهورية تشاد المستقلة ، نغارتا تومبالباي ، في 13 أبريل 1975. تم إنشاء مجلس عسكري أعلى برئاسة “الجنرال فيليكس مالوم”. قام بحل الدستور في ظل المؤسسات. خلال أربع سنوات من حكمها، سيحكم المجلس الوزاري للوسطاء بعد اضطرابات 1979-80 ، سيحكم الرئيس “قوكوني وداي” (1979-1982) بمراسيم. عندما وصل إلى السلطة في 7 يونيو 1982 ، أصدر “حسين هبري” المرسوم رقم 025 / PCE / S.G.C.E / 82 بنشر القانون الأساسي للجمهورية الذي يعتبر بمثابة الدستور.

ثم في نهاية عهده عام 1989، تم اعتماد دستور عن طريق الاستفتاء مع إنشاء أول جمعية وطنية منذ نهاية عهد “انغرتا”. من 1990 إلى 2018 كما سمح عهد الديمقراطية الذي بدأ في كانون الأول (ديسمبر) 1990 بتبني بعض الأعمال الأساسية. أولاً، الميثاق الوطني الذي نظم الفترة الانتقالية في عهد إدريس ديبي اعتبارًا من ديسمبر 1990. ونُشر بموجب المرسوم رقم 001 / PR / 1991 المؤرخ 1مارس 1991 ، ثم نُقح بموجب الأمر رقم 007 / PR / 92. في عام 1993، اعتمد المؤتمر الوطني السيادي الميثاق الانتقالي، والذي كان أيضًا بمثابة دستور. تم اعتماده بموجب القانون رقم 002 / CNS / 93 المؤرخ 5 أبريل 1993 الذي يعتمد الميثاق الانتقالي ، المنشور بموجب المرسوم رقم 282 / PR / 93. تمت مراجعة هذا الميثاق عدة مرات ، على وجه الخصوص ، من قبل المجلس الأعلى للانتقال، من البرلمان المؤقت في ذلك الوقت، في جلسته العامة في 30 مارس 1995 والمداولات واعتماد تعديل ميثاق الانتقال في جلسته في 8 أبريل 1996. في عهد إدريس ديبي ، تم اعتماد الدستور الأول من خلال استفتاء في 31 مارس 1996 ، والذي سيتم تعديله بموجب القانون الدستوري رقم 008 / PR / 2005 المؤرخ 15 يوليو 2005 والقانون رقم 013 / PR / 2013 بتاريخ 03 يوليو 2013. الجمهورية الرابعة أرسى المنتدى الوطني الشامل ، في نسخته الأولى عام 2018 ، أسس الجمهورية الرابعة من خلال اعتماد دستور جديد. تم اعتماد هذا القانون الأساسي الجديد وإصداره في 4 مايو 2018. وفي النسخة الثانية للمنتدى ، في عام 2020 ، تم تقييم دستور 2018 ، ثم مراجعته. سيصدر في 12 ديسمبر 2020. ستجرى الانتخابات الرئاسية في أبريل 2021. وفاز بها الرئيس الراحل المارشال إدريس ديبي إيتنو ، ولن يمارس هذه الولاية السادسة. سيتم قتل المشير قبل إعلان النتائج خلال القتال الذي حرض قوات الدفاع والأمن ضد متمردي جبهة العمل الإسلامي الذين تعتبرهم الحكومة “إرهابيين”. مع بدء الانتقال العسكري منذ 20 أبريل 2021 ، يستعد التشاديون للدخول في حوار شامل من شأنه ربما، أن يمهد الطريق لدولة جديدة.

لكن أثناء انتظار هذا الاجتماع، كان الميثاق الانتقالي الذي اعتمده المجلس العسكري الانتقالي (CMT) هو الذي جعل من الممكن إنشاء الأجهزة الانتقالية.