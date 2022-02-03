البطحاء: المندوب الولائى الجديد لـ”الشباب والرياضة” يتسلم مهام عمله

بموجب المرسوم رقم 048 الصادر في 14 يناير 2022 ، القاضي بتعيين المندوب الولائى للشباب بولاية البطحاء، السيد أوبيلي عثمان مالغون.

خلال تسليم مهامه لخلفه، طلب المندوب المنتهية ولايته “واجا غوينجا” منه أن يشمر عن سواعده لمواجهة العقبات العديدة التي ستقف أمامه بحكمة وجدارة واقتدار .

أثناء الشروع في التثبيت، من جانبه الأمين العام لولاية البطحاء حث المندوب الجديد للشباب “أوبيلي عثمان مالغون” على العمل تعزيز العمل المشترك ودعم الحكومة الرشيدة من خلال إعطاء تحسين العمل للإدارة، واحترام ساعات العمل من أجل كسب ثقة موظفيها و الشباب، وأضاف الأمين العام مطالباً منهم دعمه كما فعلوا مع المندوب الخارج. وفي غضون ذلك شكر المندوب القادم أوبيلي عثمان مالغون السلطات العليا على الاختيار الذي اتخذته بشأن شخصه.

وخلال كلمته، طلب من معاونيه مساعدته في مهمته لإعادة الشباب إلى ما يخصهم وضمان تراثهم الحالي من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية.