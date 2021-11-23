الإعلان الرسمي لإنطلاقة مهرجان “داري” بنسخته الثالثة في العام الجاري

(Tchadinfos) :أنجمينا

سيُقام مهرجان داري في الفترة من 25 ديسمبر إلى 8 يناير 2021، أعلن وزير الثقافة وتعزيز التنوع بعد توقفه في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا. العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والسياحية ستكون على قائمة هذه النسخة من المهرجان.

الهدف من مهرجان “داري” هو تعزيز العيش المشترك والتعايش السلمي من خلال تعزيز الثروة والاختلاط الثقافي.

هناك العديد من الأنشطة في البرنامج، بما في ذلك المسيرات التقليدية والفولكلورية، والفعاليات الثقافية ، ومساحات الترفيه من خلال أكشاك بيع المعارض للحرفيين والشركات، والحفل الموسيقي العملاق، بالإضافة إلى السينما …

من المتوقع تواجد العديد من الابتكارات في هذه النسخة الثالثة من المهرجان. من بين أمور أخرى: البث الترفيهي اليومي المباشر من العروض المسائية، وأيضاً البث التلفزيوني المباشر (زيارات لأكشاك العارضين والمطاعم والشركات)، إطلاق تطبيق مهرجان “داري”، وأيضاً سيكون هنالك جناح معرض تكريمي لروح مشير تشاد الراحل “إدريس ديبي إتنو”.

تقرير: محمد كبرو حسين