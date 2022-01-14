الإتحاد الوطني للطلاب التشاديين بـ”دار وداي”، يلغي مسيرة سلمية نادى بها سابقاً

(Tchadinfos) :أنجمينا

عبر إعلان رسمي أعلنه مكتب “الإتحاد الوطني للطلاب التشاديين” فرع أبشة، المتمثل في “جامعة آدم بركة” والمعهد الوطني للعلوم والتقنيات، يخطر بأنه قد اجتمع مع حاكم إقليم وداي “الجنرال أحمد داري بازين” ومسؤولي الخدمات الجامعية بالإضافة إلى مسؤولي المؤسستين، وقد تم التوصل إلى حلول للمطالب التي استطردها الاتحاد الوطني للطلاب التشاديين الفرعي بـ “إقليم دار وداي” عبر بيانه الصادر بتاريخ السادس من يناير منددا بردائة الخدمات الجامعية وقلة وسائل النقل .

ويذكر الإتحاد: جميع طلاب المؤسستين المذكورتين أعلاه إلى إلغاء المسيرة السلمية التي نادى بها والمقرر إجراؤها يوم السبت 15 يناير الجاري .

وينوه الإتحاد الفرعي لجميع الطلاب إلى أن الأنشطة الأكاديمية سيتم إستئنافها إبتداء من يوم الإثنين الـ17من يناير 2022.

مراسلنا من ولاية “دار وداي”: إبراهيم حسن مهاجر