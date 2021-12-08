الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي الرئيس السيسي فى زيارة عمل

زار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي جمهورية مصر العربية والتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وناقشا الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك بين المنظمة والدولة المصرية كمؤسس لمنظمة التعاون الإسلامي وحاضنة الأزهر الشريف وقال حسين طه فى مستهل جولته ان مصر دولة مهمة للعالم الإسلامي،

‏من جانبه، شكر الأمين العام فخامة الرئيس السيسي على هذه المقابلة، ونوه بدور مصر الفاعل في دعم المنظمة وبرامجها، مؤكدا عزمه على تفعيل آليات عمل الأمانة العامة، وتعزيز دورها في خدمة الدول الأعضاء، والتصدي الجماعي لمختلف التحديات التي تواجهها دول المنظمة ‏وهنأ الرئيس السيسي خلال المقابلة الأمين العام على مباشرة مهامه كأمين عام للمنظمة منذ نوفمبر 2021 مؤكدا دعمه له؛ وشدد على الأهمية الخاصة التي توليها مصر لتعزيز العمل الإسلامي المشترك وتطويره وتفعيل آليات عمل المنظمة في كافة المجالات.

وأثناء زيارته القاهرة التقي الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية

